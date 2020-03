2020/03/06 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفز لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إريك داير إلى مدرجات ملعب النادي، لمواجهة مشجع وجه له كلمات مهينة عقب نهاية مباراة الفريق ضد نوريتش سيتي أمس الأربعاء.

وسجل داير ركلة جزاء في المباراة التي خسرها الفريق بركلات الترجيح 3-2 أمام نوريتش سيتي الذي تألق حارسه تيم كرول وتصدى لركلتي جزاء، ليصعد بفريقه إلى الدور ربع النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب المباراة، غضب شقيق داير الأصغر الذي كان في المدرجات من إهانات المشجع، فاختار اللاعب القفز إلى المدرجات من أجل الرد عليه، قبل أن يتم إبعاده من طرف رجال الأمن.

This was the moment Eric Dier climbed into the stand to confront a fan.

Full story 👉 https://t.co/eYN57qiDTZ #bbcfootball #FACup #thfc #Spurs pic.twitter.com/axZ4jzIiZn

— Match of the Day (@BBCMOTD) March 5, 2020

وقال مدرب توتنهام جوزيه مورينيو إن “هذا الشخص أهان إيريك..



العائلة كانت هناك..



شقيقه الصغيرلم يكن سعيدا بالموقف”.

وأضاف “أكرر، نحن المحترفين لا يمكننا فعل هذا، ولكنني أكرر..



أنا مع اللاعب وأتفهم موقفه..



الجماهير كانت تشجع الفريق حتى آخر ركلة جزاء أضعناها”.

وعند سؤاله عما يتوقعه من عقوبات من قبل النادي على اللاعب، قال مورينيو “إذا فعل النادي هذا فلن أوافق عليه، ولكنه ارتكب فعلا خاطئا”.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في الحادث، وقد يتعرض اللاعب لعقوبة بسبب تصرفه غير المعتاد في ملاعب كرة القدم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لاعب توتنهام يقفز إلى المدرجات ويشتبك مع أحد المشجعين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لاعب توتنهام يقفز إلى المدرجات ويشتبك مع أحد المشجعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).