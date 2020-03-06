خلية الأزمة: 38 إصابة مؤكدة بكورونا و400 مشتبه بها في عموم العراق

2020/03/06 | 18:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت خلية الازمة الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا في العراق، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بلغ حتى الآن 38 شخصاً توفي منهم أثنان، فيما يوجد أكثر من 400 حالة مشتبه بها.وقالت قناة "العراقية" الفضائية، إن "خلية الازمة عقدت اجتماعاً بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان، وكشفت أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 38 شخصاً حتى الآن، توفي منهما اثنان، فيما هناك أكثر من 400 حالة مشتبه بها".

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