هذه إجراءات هيئة السياحة للحد من انتشار كورونا

2020/03/06 | 18:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت هيئة السياحة والاثار، اليوم الجمعة، بالحد من اقامة الحفلات الخاصة والعامة والمؤتمرات والمناسبات الاخرى لمدة عشرة ايام قابلة للتمديد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقال رئيس الهيئة وكالة محمد العبيدي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عدداً من الاجراءات الوقائية اتخذتها هيئة السياحة لمنع انتشار فيروس كورونا من بينها الحد من اقامة الامسيات والمؤتمرات والمناسبات ولمدة عشرة ايام قابلة للتمديد".وبين ان الهيئة "شكلت لجان تفتيش على كل المرافق السياحية ومراقبة على جميع المطاعم والمحال للالتزام بالتعليمات والشروط وتوجيهات السلامة الصحية والجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال النظافة والشهادة الصحية وسرعة الابلاغ من اي حالة مشتبه بها بالتنسيق مع الجهات الصحية وذلك لدفع الضرر عن ابناء شعبنا من هذا الفيروس في بغداد والمحافظات".وحذر العبيدي، جميع المرافق السياحية والمحال والمطاعم من عدم "اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس من خلال مواد التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات اثناء العمل".وشدد على "ضرورة الالتزام بالنصائح التي تقدمها الجهات الصحية المختصة كغسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف بالكمامات، وتجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس".وأكد على "ضرورة التقيد التام بتعليمات مواد التنظيف المستخدمة بما يتعلق بالتركيز وزمن التعرض ودرجة الحرارة وغمر الادوات وتفكيكها قبل البدء بعملية التنظيف".ونبه إلى أهمية "عدم تكديس الادوات في جهاز الامواج فوق الصوتية وعدم استخدام الفرش المعدنية للغسل اليدوي وشطف الادوات بعد التنظيف اليدوي للتخلص من متبقيات المنظفات في المطاعم والمحال وكذلك هيئة السياحة باشرت بتعقيم طوابق المبنى وتوزيع الكمامات لمنتسبيها".وأعلن العبيدي ان "الهيئة اتخذت عدة اجراءات للتصدي للحالات الطارئة وفي حال وجود حالة مشتبه بها سيتم التعامل بها حسب اللوائح الصحية العالمية".وقال "تم تقديم الدعم الكامل الى دوائر الهيئة من خلال نشر اخبار التوعية والتوجيه العام للتصدي الى الاشاعات التي تربك عمل الهيئة".وشدد على "بذل اقصى الجهود والإجراءات الاحترازية لدرء خطر فيروس كورونا، من خلال اطلاق حملة وطنية وتوعوية لتعزيز التدابير الوقائية في منع تفشي الفيروس المذكور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه إجراءات هيئة السياحة للحد من انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه إجراءات هيئة السياحة للحد من انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).