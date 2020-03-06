السليمانية تغلق أسواقها كلياً لمدة 3 أيام

2020/03/06 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعتزم محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق إغلاق مركز المحافظة كلياً لمدة ثلاثة أيام من أجل تعقيمها وتطهيرها إثر تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد.

وقال نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم في تصريح خاص لشفق نيوز، يوم الجمعة، إن أسواق مدينة السليمانية ستغلق بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام من أجل تعقيمها وتطهيرها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد في المحافظة.

وأشار سليم إلى أن اللجان الخاصة لكل من الصحة والقائممقامية والشرطة والآسايش (الأمن) ستعقد اجتماعاً غداً السبت لتحديد موعد بدء خطة التطهير.

وسجلت السليمانية 8 إصابات بفيروس كورونا توفي إحداها وهي لرجل مسن يبلغ من العمر 63 عاماً، فيما بلغت الإصابات على مستوى العراق 41، توفي اثنتان في العاصمة بغداد أيضاً.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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