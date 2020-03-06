2020/03/06 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ستيفن تشانج، رئيس نادي إنتر ميلان، أن ناديه محظوظ بوجود مدرب استثنائي به مثل أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي للنيراتزوري.

وقال تشانج في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”: “نحن محظوظون حقًا بوجود مدرب استثنائي مثل كونتي”.

وتقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وإنتر، يوم الأحد المقبل، بملعب أليانز ستاديوم، والتي تأجلت من يوم 1 مارس/آذار الحالي.

وفي هذا الصدد، علق تشانج: “سنلعب ومن الضروري أن تقام المباراة في ظروف خطة السلامة العامة، الصحة هي الأولوية الأولى لدينا”.

وأضاف “نحن نسافر إلى تورينو من أجل الفوز بهذا التحدي الرائع، لقد مر النادي بتحول داخل أرض الملعب.



وفيما يتعلق بالقيمة التجارية والتسويق، فإن الأرقام تتضاعف 3 مرات مقارنة بالعامين السابقين”.

وحول كلماته ضد رئيس رابطة الدوري الإيطالي ووصفه بالمهرج الكبير، قال تشانج: “أعتقد الكثيرون أن كلماتي مبالغ فيها، لكنني أعتقد أنها كانت خفيفة وليست قوية بما يكفي للتعامل مع موضوع الصحة العامة”.

وأتم “عندما اقترح هذا الشخص تأجيل المباراة ليوم واحد من أجل جعل الجمهور يتواجد في الملعب، شعرت أن هذا خطأ من الناحية الأخلاقية”.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الإنتر: نحن محظوظون بامتلاك كونتي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الإنتر: نحن محظوظون بامتلاك كونتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).