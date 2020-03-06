كركوك تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات وتكشف تطورات الإصابة

2020/03/06 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك يوم الجمعة تمديد تعليق دوام المدارس في المحافظة لغاية الخميس المقبل للحد من تفشي كورونا.

وذكر بيان صادر عن إدارة المحافظة، أن خلية الأزمة عقدت اجتماعاً برئاسة المحافظ راكان سعيد الجبوري، وقررت استمرار تعطيل الدوام بالجامعات والكليات والمدارس أسبوعاً آخر في كركوك، وتتولى الأستخبارات والامن السياحي بمتابعة غلق المقاهي والكافتيريات.

كما قررت استمرار العمل بنظام المناوبة في دوائر الدولة بنسبة 50% عدا القوات الامنية والصحة التي ستكون بنسبة 100%، الى جانب تشكيل قوه أمنية لاسناد دائرة الصحة في تأمين وحماية والعمل في مراكز الحجر والعزل.

وقررت الخلية، كذلك، أن يتولى المختارون في الاحياء السكنية الأبلاغ عن أي حالة اشتباه او الساكنين العائدين من الدول التي ظهرت بها الأصابة لغرض إجراء الفحص لهم.

وأشار البيان إلى استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين في محافظة كركوك.

وجرى تعليق الدوام في المدارس والجامعات منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وسجل العراق، الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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