كورونا يسجل ارقاما كبيرة في عدد الضحايا في إيران

2020/03/06 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة عن إرتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب فايروس كورونا المنتشر حديثاً في 85 دولة في العالم ومن ضمنها إيران، حيث أكدت تسجيل 1234 حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل، ليرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747.كما سجلت السلطات نحو 17 وفاة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في إلى 124.

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