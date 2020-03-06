عاصفة ترابية شديدة تضرب الأنبار وتتجه نحو بغداد

2020/03/06 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} ضربت عصر اليوم الجمعة عاصفة ترابية شديدة محافظة الأنبار وقد أشارت الأنواء الجوية عن اتجاهها نحو العاصفة الى العاصمة بغداد ووسط البلاد.وكان صور الأقمار الصناعية رصدت موجات من الغبار الكثيف منتصف نهار اليوم الجمعة متواجد الآن شمال السعودية ويتجه الى العراق.

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