الإدارة الأميركية تطالب إيران بمنح المراقبين الدوليين حق الوصول إلى المواقع نووية غير المعلنة

2020/03/06 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الإدارة الأميركية إيران بمنح المراقبين الدوليين حق الوصول الفوري إلى مواقع يعتقد بأنها تستخدم لممارسة أنشطة نووية غير معلنة.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، براين هوك، إن السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع المذكورة فورا هو من المسؤوليات المترتبة على إيران كطرف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشددا على أهمية التزام طهران بنفس المعايير مع الدول المئة والتسعين الأخرى الموقعة على المعاهدة.

وجاءت تصريحات هوك تعقيبا على رفض الحكومة الإيرانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة ثلاثة مواقع يشتبه في أنها تستخدم لتخزين مادة نووية غير مصرح بها وممارسة أنشطة تتعلق بالمجال النووي دون إبلاغ الوكالة.

وأعرب عن قلق واشنطن إزاء خطوة رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى إيران والعقوبات الأممية الأخرى اعتبارا من تشرين الأول المقبل.

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