البخاتى يطالب قادة الكتل الشيعية باختيار رئيس الوزراء

2020/03/06 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تيار الحكمة، بضرورة عقد قادة الكتل الشيعية اجتماع عاجل من اجل الخروج برؤية موحدة ازاء اختيار شخصية رئيس الوزراء.

وقال النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتى، إن هناك الكثير من المبادرات الوطنية التي طرحت من اجل اخراج العراق من أزمته الحالية، لكن للأسف الشديد لم تجد الآذان الصاغية، مضيفا ان قادة الكتل السياسية الشيعية مطالبون بعقد اجتماع من اجل حلحلة الخلافات والمشاكل والاتفاق على صيغة موحدة لاختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء، بعيدا عن التشظي الحاصل.

وشدد البخاتي على ضرورة اختيار شخصية غير جدلية تتماشى مع تطلعات المرجعية الدينية والشارع العراقي، دون العودة الى المربع الاول.

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