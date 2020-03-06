السعداوي : العراق دفع 40 مليار دولار لواشنطن لشراء 20 طائرة إف 16 وتسلم 3 فقط

2020/03/06 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، عن معلومات مثيرة تخص عقود التسليح مع الولايات المتحدة الأميركية، منها ما يخص عقدا لشراء طائرات إف ستة عشر.

وقال السعداوي، ان هناك أموال تسليح غير مسيطر عليها، وهناك عقود مع الولايات المتحدة بشأن توريد طائرات إف ستة عشر، وكان يفترض تسليم العراق عشرين طائرة، لكن لم يتم تسلمه سوى لثلاث طائرات فقط، رغم ان قيمة الصفقة اربعين مليار دولار، دفعت كاش عام الفين واثني عشر، مطالبا البرلمان والحكومة بإلغاء العقد كون الطرف الأميركي لم يلتزم بالعقد المبرم، وإعادة الأموال لخزينة الدولة،وأشار السعداوي، الى ان العراق لديه كتلة نقدية كبيرة داخل الولايات المتحدة، اذ بالإمكان إعادة الأموال للعراق والتصرف بها لشراء أسلحة من دول أخرى لتعزيز قدراته القتالية.

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