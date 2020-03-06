2020/03/06 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تخصيص برنامج تلفزيوني لإكمال المناهج الدراسية للطلبة.وذكرت فضائية العراقية، بخبر عاجل، أن “وزارة التربية تعلن تخصيص برنامج على قناة العراقية لإكمال المناهج الدراسية للطلاب”.

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