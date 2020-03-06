مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: القيادات الأمنية في الأنبار تنسق مع خلية أزمة كورونا لفحص المنتسبين

2020/03/06 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الجمعة، ان القياديات الامنية من الجيش والحشد الشعبي وبقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى تعمل مع خلية ازمة كورونا للحفاظ على منتسبي القوات الامنية من الإصابة.وقال المحلاوي في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “القيادات الامنية من الجيش وقيادات الحشد الشعبي وبقية الاجهزة الامنية […]

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