وضع وزيرة الصحة المصرية في الحجر

2020/03/06 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من الصين.وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عليها والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة […]

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