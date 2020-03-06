2020/03/06 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي، الجمعة، تمديد تعطيل دوام الجامعات والكليات الاهلية لغاية يوم الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "نتيجة للظروف التي يمر بها البلد ولاسباب وقائية واحترازية من فايروس كورونا وجهت

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت خلية الازمة الحكومية لمتابعة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في العراق، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المصابة بالمرض بلغ حتى الآن 38 شخصاً توفي منهم أثنان مع وجود أكثر من 400 حالة مشتبه بها.

وذكرت قناة "

بغداد اليوم-متابعة

اقترح النائب بالبرلمان الإيراني عن محافظة طهران، محمد رضا نجفي، فرض حجر صحي على العاصمة طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته الصين على مدينة ووهان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي رسالة وجهها إلى كل من الرئيس الإيراني، حسن روحان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ: كل الحالات المشتبه بإصابتها بـ’’كورونا’’ اخرجت من الحجر الصحي ليلة البارحة بعد التأكد من سلامتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ: كل الحالات المشتبه بإصابتها بـ’’كورونا’’ اخرجت من الحجر الصحي ليلة البارحة بعد التأكد من سلامتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).