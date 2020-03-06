التربية تعلن تخصيص برنامج تلفزيوني لإكمال المناهج الدراسية للطلبة

2020/03/06 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الجمعة (6 آذار 2020) تخصيص برنامج تلفزيوني لإكمال المناهج الدراسية للطلبة.

وذكرت فضائية العراقية، بخبر عاجل، أن "وزارة التربية تعلن تخصيص برنامج على قناة العراقية لإكمال المناهج الدراسية للطلاب".

وأصدرت وزارة التربية، الخميس (05 اذار 2020)، توضيحاً بشأن الدوام في المدارس داعية الكوادر التعليمية الى التواصل مع الطلبة عبر المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظرا لما يمر به بلدنا العزيز من ظروف تمثلت بتسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا، فان وزارة التربية ومؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة".

وأضاف البيان: "لكون وزارتنا عضو في خلية الازمة المشكلة بالأمر الديواني رقم (55)، وعليه فان دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارات الخلية، ولذلك تدعو الوزارة جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المدارس الالكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، وقيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد ولجميع المراحل التعليمية وعلى مدار الساعة".

وتابع البيان، أن "الوزارة تتوجه الى اسرنا الكريمة بتوجيه ابنائها التلاميذ والطلبة بمضاعفة الجهود، ومتابعة الدروس التي يبثها التلفزيون التربوي"، مهيبةً "بالطلبة واولياء امورهم بأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة (وزارة التربية ومؤسساتها) وعدم الاستماع الى ما يقال او ينشر من اخبار ومعلومات تخص الشأن التربوي من غير هذه المصادر".

وكانت لجنة التربية النيابية، قد أوصت، الاربعاء (4 اذار 2020)، بتمديد العطلة الربيعية الى موعد جديد حفاظاً على سلامة الطلبة.

بغداد اليوم- بغداد

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