شاهد.. تحقيق برلماني يكشف نتائج “كارثية” عن حجم الأموال المهدورة في منافذ العراق: 110 مليار دولار!

2020/03/06 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ناجي السعيدي، أن لجنته أجرت تحقيقًا على الضريبة الجمركية في منافذ العراق وكشفت رقمًا كارثيًا عن حجم الأموال المهدورة خلال 15 سنة.وقال السعيدي في حديث متلفز تابعته “يس عراق” إن “مشكلة العجز في موازنة الدولة المالية لسنة 2020، كبير وما زال يتفاقم في جانب الإيرادات […]

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