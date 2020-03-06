رغم صغر سنها.. موهبة عراقية تحصد المراكز الأولى ببطولة قطر الدولية للجمباز

2020/03/06 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حصلت الطفلة دارين صلاح من العاصمة بغداد على المراكز الأولى ببطولة الجمباز الدولية في قطر.والد الطفلة دارين تحدث لـ”العهد نيوز”، اليوم الجمعة، بأن ابنته تمكنت من حصد المرتبة الاولى والثانية والثالثة على مستويات مختلفة من بطولة الجمباز الدولية المقامة في قطر رغم صغر سنها حيث تبلغ من العمر ٨ سنوات.وناشد […]

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