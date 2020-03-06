أليسون يغيب عن مواجهة اتلتيكو مدريد

2020/03/06 | 18:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن الإصابات التي يعاني منها الفريق وكيفية العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة بورنموث، غدا في الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عن الإصابات التي يعاني منها الفريق: "تدرب نابي (كيتا) معنا، أما جوردان (هندرسون) فيملك فرصة للحاق بمباراة أتلتيكو وليس بورنموث، شاكيري غير مستعد، ولسوء الحظ أليسون خارج قائمة المباراة، لمعاناته من إصابة عضلية، سيغيب عن المباريات الأسبوع المقبل، علينا تحليل الوضع، ولكنه ستعافى بنسبة 100% بعد فترة التوقف الدولية".

وعن مستوى الفريق، قال كلوب: "الانتصارات تمنحك الثقة، وتجردك منها الهزيمة، هذا أمر طبيعي، شعور الهزيمة في مباراة مثل الهزيمة في مبارتين، لا يوجد اختلاف كبير، الأمر يتعلق بكيفية عودتك إلى الطريق، ويمكنك القيام بذلك من خلال العمل الجاد، علينا القتال للعودة إلى الطريق، وعلينا القيام بذلك كوحدة واحدة".

وعلق الألماني على اعتماد الخصوم على الأسلوب الدفاعي أمام ليفربول: "طريقة لعب الخصوم أمامنا ليست جديدة، الأمر كما هو، دفاع شديد والاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، وبورنموث خطير للغاية في تلك الأمور، وبالتالي علينا التركيز بنسبة 100%، علينا لعب كرة القدم والتنقل بين جانبي الملعب وخلق المساحات وحماية ذلك بمثالية، فبورنموث خطير للغاية في الهجمات المرتدة بالاعتماد على كينج وويلسون وفراسير".

وتابع: "نواجه فريقًا يقاتل للبقاء، ويمر بفترة صعبة، نحترم ذلك، نتمنى لهم كل الأفضل ولكن ليس غدًا، الأمر لا يتعلق بالأرقام القياسية، ولكن بمحاولة تحقيق الانتصار غدًا".

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