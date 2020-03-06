مقتل الشخصية المعروفة في جمجمال خير الله شوان

2020/03/06 | 18:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل الشخصية المعروفة في قضاء جمجمال في السليمانية خير الله كويخا شرف شوان.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الشخصية المعروفة في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية خيرالله كويخا شريف شوان، قتل باطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين".

واضاف "هناك ترجيحات بان سبب الحادث يعود لمشكلة اجتماعية".

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