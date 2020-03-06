التعليم تمدد تعطيل دوام الجامعات والمعاهد لأسبوع آخر

2020/03/06 | 18:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تمديد تعليق الدوام في الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية كافة لغاية الخميس المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "هيئة الرأي في الوزارة قررت تمديد تعليق دوام الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية لغاية الخميس المقبل 12 آذار الجاري وللدراسات الاولية والعليا في المحافظات كافة".واضافت انه "تم توجيه الجامعات بضرورة اعتماد آلية التواصل الإلكتروني في رفع المحاضرات اليومية وفق المناهج المقررة اثناء العطلة المعلنة شريطة ان يتابع الطلبة البوابات الالكترونية المتاحة من قبل جامعاتهم لغرض تلقي المحاضرات والتواصل مع أساتذتهم".

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