قانوني: عقوبة بيع المستلزمات الطبية باسعار خيالية

2020/03/06 | 18:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة، ان العقوبة القانونية لبيع الكمامات والقفازات باسعار مرتفعة يمكن ان يندرج ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.كتب التميمي على صفحته في موقع "فيسبوك" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ عاقب في المادة ٥٠ و٥١ منه بالحبس على الغش في بيع الادوية او بيع الأدوية منتهية الصلاحية، الا انني أرى أن النص الواجب التطبيق على هذه الحالة هو المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لعام ٢٠٠٥".وبين ان "الهدف من هذا البيع هو إحداث الإرهاب العام والرعب وإشاعة الموت".وأضاف "القصد الجنائي من الجريمة هنا يدل على نزعه جريمة عالية ومتأصلة وهي أيضا قتل مع سبق الإصرار والترصد وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".وبين التميمي أن "قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى المراجعة تعديلا وتطبيقا لان العراق عام ١٩٧٠ ليس كما هو الان في كل شيء، فليس كل من باع الادوية صيدلي ناهيك عن الأسعار الخيالية للأدوية".

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