2020/03/06 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة (06 آذار، 2020) إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).