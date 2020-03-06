2020/03/06 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة (06 آذار، 2020) إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة (06 آذار، 2020) إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب من 4 دول جديدة للوقاية من ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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