تسريب قميص برشلونة الثالث للموسم المقبل .. لون مفاجئ

2020/03/06 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت وسائل الإعلام العالمية والإسبانية اليوم الجمعة عن تصميم مسرب لقميص نادي برشلونة الإسباني الثالث الأساسي للموسم القادم 2020/2021.

وسربت صحيفة سبورت الإسبانية قميص برشلونة نقلاً عن موقع footyheadlines العالمي المختص بعرض قمصان الأندية الجديدة وتسريبها قبل الإعلان الرسمي عنها.

وسرب موقع فوتي هيدلاين قميص برشلونة الثالث الذي ظهر بشكل جديد مغاير عن التصميمات التي كان يرتديها النادي الكتالوني المواسم الماضية.

ومن المعروف أن برشلونة متعاقد مع نايكي الأمريكية لإنتاج وتصميم الملابس الرياضية، والتي تتعاون من أجل إصدار تصميم جديد للنادي الكتالوني للموسم الجديد.

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، الجمعة (06 آذار 2020)، عن الأسئلة التي ستقدم للمرشحين لقيادة اتحاد الكرة مؤقتاً، لغرض اختيار 6 أشخاص من أصل 13 يجرون المقابلة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي بالعاصمة القطرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم -خاص

كشف مصدر مقرب من اجتماع الاتحاد الآسيوي، الجمعة، (6 آذار 2020) في الدوحة بممثلي المنتخبات الآسيوية المشاركة بالتصفيات المزدوجة في غرب القارة عن ارجاء قرار تأجيل اللقاءات بسبب تفشي فيروس كورونا الى يوم الاحد المقبل.

وقال المصدر

بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن نابولي وبرشلونة يتحضران لبيع تذاكر مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب الكامب نو يوم 18 آذار على الرغم من مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وأشارت شبكة سبورت ميديياسيت أن" التذاكر قد تم عرضها للبيع عبر موق

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