تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية العراقية الى الـ15 من الشهر الحالي

2020/03/06 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الازمة، الجمعة (06 آذار 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية الى يوم ال...





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