العراق يقرر إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من أربع دول

2020/03/06 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب، “إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة ويستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية، والرسمية”.[…]

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