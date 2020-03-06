2020/03/06 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الدولة يقرر تأجيل دعاوى محكمة قضاء الموظفين ودعاوى محكمة القضاء الإداري، بالنظر للظروف الطارئة التي يمر بها العراق بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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