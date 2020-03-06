2020/03/06 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهور هذه العلامة في العين دليل على الإصابة بالسرطان! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور هذه العلامة في العين دليل على الإصابة بالسرطان!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور هذه العلامة في العين دليل على الإصابة بالسرطان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).