2020/03/06 | 19:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في العراق، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية الى 21 من اذار والمؤسسات الحكومية الاخرى حتى يوم 15.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تقرر تمديد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من شهر آذار الحالي".

واضافت "وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية حتى 15 من الشهر الجاري بإستثناء الأجهزة الأمنية والصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة تقرر الاستمرار بتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة تقرر الاستمرار بتعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).