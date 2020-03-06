2020/03/06 | 19:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

وأكدت المنظمة أن حظر السفر هو إجراء احترازي متبادل بين الدول في حالات الوباء، مشيرة إلى أن أمامها عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وأملت المنظمة في أن تؤدي الإجراءات في إيران إلى تراجع انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة إنه من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: من غير المتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).