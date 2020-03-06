بالصور .. غيابات بالجملة تضرب قائمة الشرطة امام الميناء

2020/03/06 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسيفتقد فريق الشرطة خدمات اثنين من مدافعيه، في مباراة غدا السبت أمام الميناء، لحساب الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، المقررة على ملعب الشعب الدولي.وقال المدير الإداري للشرطة، هاشم رضا، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، "سيفتقد الفريق خدمات فيصل جاسم، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، وسيخضع لتداخل جراحي قد يبعده لنهاية الموسم، فيما تعرض حسام كاظم لتمزق في العضلة الخلفية".وتابع رضا "الميناء فريق مميز ونتائجه جيدة في بداية الموسم، لكننا عازمون على المضي في تحقيق نتائج تدفعنا للمراكز الأولى، واللحاق بالمنافسين على اللقب".

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