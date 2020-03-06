حظر دخول رعايا 4 دول إضافية إلى العراق

2020/03/06 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الجمعة، منع دخول الوافدين من أربع دول إضافية إلى البلاد ضمن الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، ليرتفع عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق لتصبح 13 دولة.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا، ونيجيريا".وأوضح بهذا "يصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".واشار الصحاف إلى أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".

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