2020/03/06 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لغاية 21 من الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لغاية 21 من الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).