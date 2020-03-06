2020/03/06 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة الحكومية العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يوم الجمعة تعليق الدوام في مؤسسات الدولة باستثناء الأمن والصحة، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن الخلية قررت "تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية لغاية 15 أذار/مارس الجاري بإستثناء الأجهزة الأمنية والصحية".

وسجل العراق، الخميس، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 توفي منها 3 اثنتان في بغداد وواحدة في السليمانية.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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