2020/03/06 | 19:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كركوك: تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء وسيتم انهاء حجرهم اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كركوك: تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء وسيتم انهاء حجرهم اليوم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كركوك: تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء وسيتم انهاء حجرهم اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).