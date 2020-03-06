امانة بغداد تمدد غلق متنزه الزوراء والمرافق الترفيهية

2020/03/06 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت أمانة بغداد، تمديد غلق متنزه الزوراء والمتنزهات والمرافق الترفيهية التابعة لها.

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