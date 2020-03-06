خلية الازمة تصدر توضيحا بشأن مدة تعطيل الدوام للمؤسسات الحكومية والتربوية

2020/03/06 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أصدرت خلية الازمة اليوم الجمعة بيانا توضيحيا بشأن تمديد تعطيل الدوام للمؤسسات الحكومية والتربوية بسبب فايروس كورونا،حيث أشارت في البيان الذي تلقت وكالة أين الإخبارية نسخة منه إلى أن تمديد تعطيل المؤسسات الحكومية يكون لغاية اليوم 15 من آذار الحالي،

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