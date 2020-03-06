توضيح رسمي من صحة ديالى بخصوص الاشتباه بإصابات جديدة بـ’’كورونا’’

2020/03/06 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الجمعة، عن الموقف الرسمي لثلاث حالات اشتباه بفايروس كورونا.

وقال الناطق الاعلامي باسم الدائرة فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)،ان "الموقف الرسمي حيال 3 حالات اشتباه جديدة بفايروس كورونا من اهالي مناطق متفرقة ديالى هي سلامة اثنين منهم، بعد استلام نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت لهما في بغداد فيما لانزال ننتظر نتيجة فحص الحالة الثالثة والتي سيتم اعلانها قريبا جدا".

واضاف العزاوي،ان "خلال الساعات الـ48 الماضية تم تطبيق الحجر الصحي على 4 حالات للاشتباه باصابتهم بفايروس كورونا احدهم ممرض في مستشفى بعقوبة".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، شفاء 3 حالات ممن أصيبوا بفايروس ’’كورونا’’ في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الخلية، مروان العاني، في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "معلومات مؤكدة تشير

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الازمة، الجمعة (06 آذار 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية الى يوم الـ15 من الشهر الحالي.

ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية، أن "خلية الازمة المشكلة مؤخرا لمواجهة خطر فايروس كورونا اعنت تمديد ت

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، كل الحالات المشتبه بإصابتها بـ’’كورونا’’ اخرجت من الحجر الصحي ليلة البارحة بعد التأكد من سلامتهم.

وقالت الدائرة في بيان، إنه "لليوم الثالث على التوالي لم تصل لمستشف

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