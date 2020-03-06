عبد المهدي يتفقد إجراءات الوقاية من كورونا ببغداد والبصرة

2020/03/06 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جولة تفقدية مفاجئة في مطار بغداد الدولي، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لمنع إنتقال فيروس كورونا بين ال...

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