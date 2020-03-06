معتصمون من التحرير يصدرون بيانًا: الكتل مستمرة بصراع المحاصصة

2020/03/06 | 20:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدر معتصمون من ساحة التحرير بيانًا أعلنوا فيه رفضهم طرح أيٍ من الأسماء التي سبق رفضها لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، مؤكدين على مجلس النواب، إكمال قانون الانتخابات تمهيدًا لحل نفسه لإجراء الانتخابات المبكرة.

معتصمون من ساحة التحرير: المرحلة المقبلة تتطلب وجود رئيس وزراء يتعهد بالتهيئة لانتخابات مبكرة يكون أقصى موعد لها نهاية العام الجاري

قال البيان الصادر في 6 آذار/مارس وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "تستمر الكتل السياسية بخوض صراع تحاصص الدولة، وتقاسم ثرواتها، متجاهلة مطالب الشعب، بتصحيح مسار العملية السياسية، بإنهاء عرف المحاصصة الطائفية وتوافقات قوى السلطة، التي تخدم مصالحها الضيقة على حساب مصلحة البلاد.



وهذا ما جسدته ثورة أكتوبر عبر مطالبها، ونضال شبابها السلمي".

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أضاف البيان: "أننا إذ نستمر في ثورتنا حتى تحقيق المطالب التي وضعناها منذ بداية حراكنا، نؤكد وقوفنا بالضد من أي محاولة لإعادة طرح أسماء قد رفضتها ساحات الاعتصام من قبل، لتسنم منصب رئاسة الوزراء، و لهذا، فإن الثورة ليست وارد تقديم حل أو طرح أسماء من أجل إخراج السلطة من مأزقها، وهي متمسكة بالشروط التي رفعتها الساحات كخطوة أولى نحو الحل".

أشار البيان إلى أنه "وعليه، فإن المرحلة المقبلة تتطلب وجود رئيس وزراء يتعهد بتنفيذ ما حددته الثورة من قبل، بالتهيئة لانتخابات مبكرة يكون أقصى موعد لها، نهاية العام الجاري، لفرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، لينالوا جزائهم العادل، مبينًا "على مجلس النواب، إكمال قانون الانتخابات تمهيدًا لحل نفسه لإجراء الانتخابات المبكرة".

أوضح البيان "وفي الوقت الذي نجدد تأكيدنا على التمسك بالخيار السلمي فإننا ومن أجل حفظ أمن الساحات والمتظاهرين، ندعو الضباط الوطنيين في وزارة الدفاع، للتدخل المباشر، في حماية المتظاهرين والساحات، بعدما توالت حالات الاختطاف، والقمع، دون أن يكون لوزارة الداخلية وهي المعني بحفظ الأمن الداخلي، أي دور في حماية ساحات الاعتصام".

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