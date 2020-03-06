العراق يزف بشرى أول حالة شفاء لمصاب بـ

2020/03/06 | 20:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرزفّت مديرية صحة الكرخ ببغداد، البشرى بإعلان أول حالة شفاء من فيروس كورونا في العراق، وذلك بعد فترة من عزل المريض حتى انتهاء فترة حضانة الفيروس وتمكن الجهاز المناعي من القضاء عليه.

مدير مستشفى الفرات لـ"ألترا عراق": المصاب كان وافدًا من إيران وقضى نحو ١٠ أيام داخل مستشفى الفرات تحت العلاج ومضادات الالتهاب

ويستضيف مستشفى الفرات بجانب الكرخ، 7 مصابين بفيروس كورونا، من أصل 12 مصابًا ببغداد الذين كانوا 14 قبل أن يتوفى منهم اثنان في جانب الرصافة.

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ونشر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي صورًا له، وهو برفقة المريض المعلن عن شفائه، وهو يستعد للخروج من المستشفى بعد أن اثبتت الفحوصات المختبرية سلامة المريض وخلوه من الفيروس بعد أن كان مصابًا به.

أكد مدير مستشفى الفرات، محمد الزوبعي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "مستشفى الفرات ودع اليوم أحد المصابين السبعة بعد التأكد من شفائه التام".

بيّن الزوبعي أن "المصاب كان وافدًا من إيران وقضى نحو ١٠ أيام داخل مستشفى الفرات تحت العلاج ومضادات الالتهاب والأدوية المساعدة لرفع المناعة"، مشيرًا إلى أنه "خضع لفحصين ليومين متتالين وظهرت النتيجة سالبة مؤكدة خلوه من الفيروس بشكل نهائي".

من جانبه، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن "أول شخص مصاب بفيروس كورونا غادر المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد".

حقوق الإنسان: الباقون من المصابين أيضًا بصحة جيدة وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمرض مزمنة متقدمة أخرى

وأضاف البياتي في تغريدة رصدها "ألترا عراق" أن "ذلك أول دليل على الشفاء الذاتي للمصابين في العراق، علمًا أن الباقين أيضًا بصحة جيدة وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمرض مزمنة متقدمة أخرى".

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