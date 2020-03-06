محافظ نينوى: تمديد تعطيل دوام المدارس والجامعات لغاية يوم الخميس المقبل

2020/03/06 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، تمديد تعطيل دوام المدارس والجامعات لغاية يوم الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري، في بيان مقتضب، إن الأخير أعلن تمديد تعطيل دوام المدارس والجامعات في محافظة نينوى لغاية يوم الخميس المقبل واستمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها خلية الازمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا.

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