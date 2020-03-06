دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الحادي عشر

2020/03/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 4الحدث الأبرز ذلك الصيف، وكان قد جعل الناسُ يعتقدون أنه متواشجٌ مع إعدام حمو جمّو، هوَ محاولة اغتيال الحاكم العسكري الفرنسي.في حزيران، يشتد الحر في الشام ويتوق الكثير من سكانها للذهاب إلى الريف.لعلها كانت نفس رغبة الجنرال غورو، الذي قرر تلبية دعوة سابقة من الأمير الفاعور لزيارة قصره في القنيطرة.كون طريق الجنرال يمر بالقرب من بلدة قطنا، تم إعلام رئيس مخفر الدرك فيها بتأمينه حتى بلدة خان أرنب......

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