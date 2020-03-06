شوقية عروق منصور - في زمن حسن شاكوش

2020/03/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور " احنا في زمن المسخ " صرخة اطلقها الفنان عادل امام في فلم " عمارة يعقوبيان " قد تكون العبارة عادية، لكن حين تسقط على أرض الواقع وتكون مرآة للزمن الذي نعيش فيه .اذا كان العنف الآن يمد مخالبه إلى كل مكان، والعالم أصبح طائرة ورقية يلهو بها الزعماء كما يحلو لهم ، تبقى هناك نوافذ نطل منها حيث نبحث عن انسانيتنا وتوقظ حواسنا التي تتخدر نتيجة انحناء قامتنا رغماً عنا في مستنقع الحيرة والظلم والظلام .......

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