رابح لونيسي - الحراك الشعبي في عامه الأول (الجزءالثالث) -عوائقه وكيفية تجاوزها

2020/03/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي الحراك الشعبي في عامه الأول -عوائقه وكيفية تجاوزها-ساد ولازال يسود نقاش حاد داخل الحراك الشعبي حول ثلاث قضايا يراها البعض أنها عوائق معرقلة للحراك يجب إيجاد حل لها، لكن هناك من يراها ليست عوائق، بل تدخل في طبيعة الحراك ذاته، ومن أبرز هذه القضايا نجد قضايا التمثيل والتنظيم والهيكلة، وكذلك هل السلمية كافية كسلاح للوصول إلى الهدف أم يجب القيام بعملية تصعيد بوسائل أخرى مع الحفاظ على ......

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