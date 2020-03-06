مقتل خير الله شوان الشخصية المعروفة في جمجمال

2020/03/06 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل الشخصية المعروفة في قضاء جمجمال في السليمانية خير الله كويخا شرف شوان.وقال المصدر ” إن خير الله شوان”الشخصية المعروفة في قضاء جمجمال التابع […]

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