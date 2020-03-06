الخارجية تمنع دخول مواطني 4 دول جديدة للعراق ليصبح العدد 13 دولة

2020/03/06 | 20:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، عن ايقاف دخول مواطني 4 دول جديدة للعراق. وقال الصحاف في بيان صحفي.إنه “تقرر إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من […]

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