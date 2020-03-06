صحة كركوك تعلن شفاء 3 أشخاص من فيروس كورونا

2020/03/06 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت صحة كركوك، اليوم الجمعة، شفاء ثلاثة أشخاص مصابين بفيروس كورونا.وقال مدير صحة كركوك في خبر عاجل نقلته قناة العراقية شبه الرسمية’، إن “الحالات الثلاث التي اكتسبت الشفاء من فايروس كورونا، سيتم اخراجهم اليوم من الحجر الصحي”.وأعلنت خلية الازمة، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية الى يوم […]

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