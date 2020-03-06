الاقتصاد الإيراني يعاني تحت وطأة فيروس كورونا

2020/03/06 | 20:08 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في هذه الحلقة: انعكاسات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الإيراني، وإجراءات الحكومة العراقية للحد من انتشار الوباء، ومساعي وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الليبية لإعادة السكان للاستقرار في مدن دمرتها الحرب، ومعبد الكبتول في تونس، جوهرة أثرية مرشحة لدخول قائمة التراث العالمي.

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