قرار حكومي .. الجلوس في البيت لجميع الموظفين باستثناء الأمن والصحة

2020/03/06 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، تعليق الدوام في جميع مؤسسات الدولة باستثناء الأمن والصحة، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.وذكرت الخلية في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" انها "قررت تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية لغاية 15 أذار الجاري باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية".وأضافت "وتمديد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى 21 من شهر آذار الجاري".

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